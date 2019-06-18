مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عدد من أفراد أسرته

وري جثمان الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الثرى في القاهرة فجر الثلاثاء، بعدما أمرت النيابة العامة بدفن جثمانه بعد انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

وقال نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في صفحته على فيسبوك إن والده دفن في مقابر تضم جثامين شخصيات بارزة أخرى من جماعة الإخوان في حي مدينة نصر بالقاهرة، حيث حضرت أسرته مراسم الدفن بعد الصلاة عليه داخل مسجد سجن ليمان طرة.

وكان مصدر طبي قد أفاد أن مرسي توفي إثر نوبة قلبية أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت انتهاء الطب الشرعي من مهمته، بشأن معاينة جثمان الرئيس المعزول محمد مرسي وأمرت بدفن الجثة.

وكشف المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، تفاصيل وفاة الرئيس السابق أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

موضوع يهمك منذ عزله عن رئاسة مصر في 3 يوليو من العام 2013 وحتى وفاته في 17 يونيو من العام 2019، خضع الرئيس المصري السابق محمد مرسي... تفاصيل محاكمات وعقوبات صدرت ضد مرسي منذ عزله وحتى وفاته مصر

وقال النائب العام إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف أنه أثناء وجود محمد مرسي العياط وباقي المتهمين داخل القفص سقط مغشياً عليه، حيث تم نقله فوراً للمستشفى، وتبين وفاته، مشيراً إلى أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على محمد مرسي وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية.

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المعاينة للجثة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه.