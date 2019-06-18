مقابر مرشدي الإخوان التي وارت مرسي.. لماذا دفن فيها هؤلاء فقط؟

في شرق العاصمة المصرية القاهرة، وتحديدا في منطقة مدينة نصر، ووري الثرى جثمان محمد مرسي الرئيس السابق لمصر، الذي توفي الاثنين خلال محاكمته.

في تلك المنطقة تقع مقابر المرشدين، نسبة لمرشدي جماعة الإخوان المدفونين فيها، ويسميها بعض عناصر الجماعة مقابر الخالدين لكن الحكومة المصرية تطلق عليها مقابر الوفاء والأمل.

تأسّست تلك المقابر كما يقول عمرو فاروق، الباحث في حركات الإسلام السياسي في العام 1985، وخلال عهد المرشد الثالث لجماعة الإخوان عمر التلمساني، بناءً على اقتراح من مصطفى مشهور حينها، حيث قام بشراء مقبرة على مساحة 120 متراً في مدينة نصر، وتضم 3 مقابر للرجال و3 للنساء.

في الأوراق الرسمية تؤول ملكية المقبرة كما يوضح فاروق، إلى المرشد الخامس لجماعة الإخوان مصطفى مشهور، نظراً لعدم قانونية تسجيلها في الأوراق الرسمية باسم جماعة الإخوان، على أن مسؤوليتها كانت تابعةً لمكتب الإرشاد ولا تدخل في ميراث أسرة مشهور عقب وفاته.

مرشدون ومن عاصر البنّا

ويضيف فاروق أن المقبرة تضم جثامين كلاًّ من المرشد الثالث للإخوان عمر التلمساني، الذي توفي في 22 مايو 1986 عن عُمر ناهز 81 عامًا، والمرشد الرابع للإخوان محمد حامد أبوالنصر، عقب وفاته في 20 يناير 1996 عن عمر ناهز 83 عامًا، كما تضم المرشد الخامس للإخوان مصطفى مشهور، الذي بايعته قيادات الإخوان ليكون مرشداً جديداً أمام تلك المقابر، خلال مراسم دفن محمد حامد أبو النصر، فيما سمّي وقتها بـ"بيعة المقابر"، ليتوفى في 14 نوفمبر 2002، عن عمرٍ ناهز 83 عاماً ويدفن في تلك المقابر أيضاً.

كما دفن فيها -كما يقول فاروق- المرشد السابع للإخوان محمد مهدي عاكف، الذي توفي في سبتمبر 2017 عن عمر ناهز 89 عاماً، مضيفاً أن المرشد الثاني للإخوان حسن الهضيبي، دفن بعد وفاته في 11 نوفمبر 1973 عن عمر ناهز 82 عاماً، في مقابر العائلة بقرية عرب الصوالحة بشبين القناطر في القليوبية، فيما أوصى نجلُه مأمون الهضيبي المرشد السادس للإخوان، عقب وفاته في يناير 2004، بأن يدفن بجوار والده في عرب الصوالحة بعد تشييع جثمانه من مسجد رابعة العدوية.

ويكشف فاروق أن مؤسس جماعة الإخوان ومرشدها الأول حسن البنّا، دفن في مقابر الإمام الشافعي في 12 فبراير 1949، بينما رفضت السلطات المصرية الإعلان عن مكان دفن سيد قطب بعد إعدامه في العام 1966، حتى لا يتحول مزارًا لعناصر الجماعة ولذلك أطلق عليه صاحب "القبر المجهول".

استثناءات قليلة

في 8 أغسطس 2005، أصدر مكتب الإرشاد قراره بفتح المقبرة وتجهيزها لدفن زينب الغزالي، الزعيمة التاريخية لـ"قسم الأخوات" بالجماعة منذ عهد حسن البنّا، وفي 13فبراير 2007 فتح مكتب الإرشاد "المقبرة" لدفن يوسف قتة، أحد قيادات الرّعيل الأول للإخوان وأحد رموز التنظيم الدولي، كما دفن فيها محمد علي العريشي أحد قيادات تنظيم الجماعة والمسؤول السابق للإخوان في مدينة نصر، عقب وفاته في عام 2000.

دفن في المقبرة أيضا أحمد أبو شادي أحد قيادات الرّعيل الأول للإخوان، وصهر المهندس خيرت الشاطر، وهو والد القيادي الإخواني خالد أبو شادي زوج خديجة الشاطر ابنة خيرت الشاطر.