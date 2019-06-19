4 نصائح من شيخ الأزهر لمحمد صلاح!

تلقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء أمس، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي. وأعرب صلاح خلال اتصاله عن تقديره لشيخ الأزهر وسعادته الغامرة بالحديث معه.

من جهته، رحب شيخ الأزهر، في بيان، باتصال صلاح، واصفاً إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، موصياً إياه بعدة وصايا جاء نصها: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائماً، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء"، مشيداً بأخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعياً له بالتوفيق والحفظ والسداد.

ووعد صلاح، شيخ الأزهر، بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائماً ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.