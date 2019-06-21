مصر تشدد إجراءات الأمن قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية

انتشر عشرات من ضباط الشرطة والعربات المدرعة حول استاد القاهرة الدولي، الجمعة، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية على أراضيها.

وستلعب #مصر مع زيمبابوي في المباراة الافتتاحية، حيث من المتوقع أن يحضر الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي.

ونادرا ما كانت تقام مباريات على استاد القاهرة على مدار السنوات السبع الماضية.

وأقيم العديد من مباريات كرة القدم في مصر في السنوات الأخيرة بدون جمهور أو بتقييد عدد الحضور بعد أن تحولت الملاعب وروابط المشجعين إلى نقاط ساخنة للعنف والمعارضة السياسية. وسقط عشرات القتلى في استاد بورسعيد في 2012 وأيضا في استاد الدفاع الجوي في القاهرة في 2015.

وستقام بطولة الأمم الإفريقية، بنسختها الموسعة التي تضم 24 فريقاً لأول مرة، في القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

وتقاتل القوات المصرية منذ سنوات متشددين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء، فضلاً عن هجمات أخرى في القاهرة.

ووقعت عدة حوادث أمنية في الأشهر الأخيرة منها تفجيران استهدفا سائحين في الجيزة. لكن مصر لم تشهد حدوث هجمات كبيرة منذ أواخر 2017.