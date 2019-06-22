إشادة عالمية بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر

أشادت عدد من الصحف العالمية بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، مساء الجمعة، والذي أعقبه فوز منتخب مصر على منتخب زيمبابوي بهدف دون رد.

وشمل الحفل عدداً كبيراً من الاستعراضات الغنائية التي مزجت بين حضارة إفريقيا والأهرامات والنيل، واستغرق 20 دقيقة، وشارك في أغنية حفل الافتتاح 3 مطربين بثلاث لغات مختلفة، على رأسهم المطرب حكيم الذي غنى باللغة العربية، والنيجيري فيمي كوتيه باللغة الإنجليزية، والمطربة العالمية دوبيه من كوت ديفوار، التي غنت باللغة الفرنسية.

وقالت صحيفة "ذا غارديان The Guardian" البريطانية، إن "حفل الافتتاح الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي كان مذهلاً تحت السماء المظلمة، وأضافت أنه ظهر على أرضية الملعب 3 أهرامات ضخمة، بالإضافة إلى أضواء ليزر حمراء مضيئة جنباً إلى جنب من الإضاءة الخاصة بـ60 ألف مشجع في المدرجات".

فيما ذكرت صحيفة "ذا ميرورThe Mirror" البريطانية أن "حفل الافتتاح كان مبهراً، وظهر محمود حسن تريزيغيه كبطل وقاد الفراعنة لتحقيق الانتصار، وأشارت إلى أن محمد صلاح حاول تهديد مرمى زيمبابوي أكثر من مرة، قبل أن يكافئ تريزيغيه المنتخب المصري على سيطرته بهدف ثمين".

ونشر موقع "بي بي سي BBC" صوراً للافتتاح وعلق على الصور بأن الافتتاح مبهر ويبرز الحضارة المصرية العريقة.

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وقالت الإذاعة الدولية لألمانيا "دويتشه فيله"، إن افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية شيئاً عالمياً يستحق المشاهدة حقاً.

وقالت شبكة "إي إس بي إن ESPN" إن منتخب مصر أهدر عدداً كبيراً من الفرص أمام مرمى زيمبابوي، ولكنه خرج من المباراة سعيداً، بعد أن حصد أول 3 نقاط له في البطولة الإفريقية.

وقبيل الافتتاح، انتشر عشرات من ضباط الشرطة والعربات المدرعة حول استاد القاهرة الدولي لتأمين الحدث. ونادرا ما كانت تقام مباريات على استاد القاهرة على مدار السنوات السبع الماضية.

وتقام بطولة الأمم الإفريقية، بنسختها الموسعة التي تضم 24 فريقاً، في القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.