مصر تُدين الهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، حادث استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لموقف سيارات بمطار أبها السعودي، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين.



وأكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً إلى جانب حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، اعلن أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.