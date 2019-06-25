3 قتلى في انفجار جسم غريب بوادي النطرون في مصر

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرون في انفجار جسم غريب بمزرعة في مدينة وادي النطرون التابعة لمحافظة البحيرة شمال مصر مساء الاثنين.

‏‫وكشف شهود عيان ومصدر أمني أن قسم شرطة وادي النطرون تلقى بلاغا بعثور مزارعين بالمدينة على جسم غريب أثناء عملهم بمزرعة، مضيفين أنه أثناء فحصهم ومعاينتهم له انفجر فيهم، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم على الفور، وتناثر أشلاء أحدهم، فيما توفي الثالث عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته بكسور في الجمجمة.

وكشف مصدر طبي بمستشفى وادي النطرون أن عدد المصابين بلغ 13 مصابا، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وحروق.

وتم إخطار النيابة العامة التي انتقل فريق منها لمناظرة جثامين القتلى، فيما يواصل فريق آخر التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.