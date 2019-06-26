مصر.. مقتل ضابط و6 جنود في هجمات على كمائن أمنية بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط و6 جنود في هجمات على كمائن أمنية في شمال سيناء.

وأوضحت الداخلية في بيان أن "مجموعة من العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غربي العريش، بشمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن مقتل ضابط و6 مجندين ومصرع 4 من العناصر الإرهابية".

وأضافت الداخلية أنه خلال المواجهات انفجر في أحد الإرهابيين حزام ناسف كان يحمله، مشيرةً إلى أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية.

وذكرت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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وفي وقت سابق من الأربعاء كانت مصادر قبلية قد أكدت أن قوات الأمن أحبطت هجمات شنها مسلحون على 3 ارتكازات أمنية بوسط العريش، وهي كمين سد الوادي، وكمين المعهد وكمين الموقف القديم.

وذكرت أن اشتباكات عنيفة جرت بين القوات والإرهابيين، حيث سقط عدد من القتلى في صفوف الإرهابيين، وتم القبض على 7 آخرين، فيما لاحقت القوات الفارين وتقوم حالياً بتمشيط منطقة المقابر بحثا عنهم.

وكشفت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الاشتباكات لنقل المصابين في صفوف قوات الأمن.