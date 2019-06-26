الجمارك الأميركية تضبط أغطية مومياء مصرية قادمة من كندا

قال مسؤولو حدود أميركيون إنهم ضبطوا أغطية مومياء مصرية قديمة خلال عمليات لإنفاذ القانون عند جسر المياه الزرقاء الذي يربط بين ميتشيغان ومقاطعة أونتاريو الكندية.

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة اليوم الأربعاء أن رجالها ضبطوا مجموعة من خمس جرار تحتوي على قطع أثرية عثر عليها في الخامس والعشرين من مايو/أيار على متن شاحنة بريد كندية.

كان قد تم اختيار الشاحنة لفحصها في محطة قريبة في ماريسفيل بميتشيغان.

قال المسؤولون إنهم عملوا مع هيئة الآثار التي تتخذ من واشنطن مقرا لها وحددوا أن القطع الأثرية تعود إلى الأسرة البطلمية في الفترة من 305-30 قبل الميلاد.

وتقول السلطات إنها تعتزم إعادة القطع الأثرية في المستقبل القريب، وتعمل على تحديد المسؤول جنائيا.