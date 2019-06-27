شمال سيناء.. تبادل نار بين الشرطة وعناصر إرهابية

تصدت أجهزة الأمن المصرية لهجوم إرهابي جديد شنه مسلحون على كمين بمنطقة المساعيد بالعريش في شمال سيناء.

وذكرت مصادر قبلية أن مسلحين أطلقوا وابلاً من النيران على كمين أمني بمنطقة المساعيد، أسفر عن إصابة شرطي، فيما تصدى أفراد الكمين للمسلحين وتبادلوا إطلاق النيران معهم.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابط و6 جنود في هجمات على كمائن أمنية في شمال سيناء.وأوضحت... مصر.. مقتل ضابط و6 جنود في هجمات على كمائن أمنية بسيناء مصر

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث، عقب توقف إطلاق الرصاص، فيما تلاحق قوات الأمن العناصر الإرهابية.

وكانت 3 كمائن أمنية بشمال سيناء قد تعرضت لهجمات في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أسفرت عن مقتل ضابط و6 جنود، فيما لقي 4 إرهابيين مصرعهم في المواجهات.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن مجموعة من العناصر الإرهابية قامت بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غربي العريش، بشمال سيناء، حيث تصدت لها القوات، وأسفرت المواجهات عن مقتل ضابط و6 مجندين ومصرع 4 من العناصر الإرهابية.

وأضافت أنه خلال المواجهات انفجر في أحد الإرهابيين حزام ناسف كان يحمله، مشيرة إلى أنه تم العثور بحوزة الإرهابيين على أحزمة ناسفة وأسلحة آلية وقنابل يدوية.