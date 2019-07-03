اتفاق مصري أردني على حل الدولتين لتسوية قضية فلسطين

أكدت مصر والأردن، الأربعاء، على أهمية تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين لتسوية الأزمة الفلسطينية، وطالبت الدولتان خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز الأربعاء في القاهرة بدعم مختلف الجهود الرامية لحلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية العمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة في سوريا، ووقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس السيسي أشاد بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل تشابه الأوضاع التي تحيط بمصر والأردن، وفي ضوء تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة بصفة عامة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني الحرص على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، في ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية ودفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.