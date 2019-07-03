طائرة خاصة وحماية.. الغردقة تستقبل راموس بهتافات لصلاح

وصل مساء الثلاثاء، لاعب المنتخب الإسباني سيرغيو راموس قائد فريق ريال مدريد إلى مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر لقضاء عطلته الصيفية بصحبة زوجته وأولاده.

راموس جاء مع أسرته على متن طائرة خاصة يملكها رجل الأعمال المصري كامل أبو علي، وهو رئيس جمعية المستثمرين الذي سبق وأن استضاف اللاعب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد العام الماضي، ومن قبله أسرة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، يهدف أبو علي من هذه الدعوات الترويج لمصر سياحيا.

من جهته، كان الفندق الذي يقيم فيه راموس، قد استعد لاستقباله بتعليق صور خاصة باللاعب ولافتات ترحيب به.

إلا أن هذا لم يعجب المصريين، الذين استقبلوا اللاعب بهتافات تحيي لاعبهم محمد صلاح الذي سبق وأن تعرض لإصابة على يد راموس في نهائي دوري الأبطال الأوروبي العام الماضي، في المباراة التي جمعت ريال مدريد وليفربول وانتهت بفوز ريال مدريد بالبطولة.

من ناحية أخرى، جرى تخصيص حراسة خاصة للاعب كما تمت إحاطته بأفراد من الأمن منذ لحظة هبوط طائرته في مطار الغردقة، وحتى وصوله للفندق.

ووفقا للبرنامج المعلن، فإن راموس وأسرته سيقضون العطلة على شواطئ الغردقة، وسيقومون برحلة بحرية لبعض الجزر المنتشرة هناك، كذلك سيحضرون حفلات فنية واستعراضية.

يذكر أن كامل أبوعلي رئيس جمعية المستثمرين السياحيين كان قد استضاف من قبل عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقام بإعداد برنامج سياحي لها شمل الأهرامات، والمتحف المصري.

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وقال أبو علي إن الهدف من استضافة النجوم هو الترويج والدعاية والتسويق السياحي لمحافظة البحر الأحمر ومصر ومنتجعاتها، وإظهار جمالها وجمال مناظرها وشواطئها للعالم، وتشجيع الآخرين على زيارتها.

إلى ذلك أضاف أن زيارة اللاعبين إلى الغردقة والتقاط صور فيها ومن ثم نشرها في مختلف وسائل الإعلام والصحف والمجلات العالمية، تمثل دعاية كبيرة للسياحة المصرية.