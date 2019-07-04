السجن 3 سنوات لمطربة مصرية و19 آخرين.. وهذه تهمتهم!

قضت محكمة جنح العجوزة في مصر، الخميس، بالحبس 3 سنوات لـ 20 متهماً بينهم مطربة بتهمة الاتجار في البشر وتكوينهم لشبكة دولية لهذا الغرض.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد أعلنت في 6 ديسمبر الماضي، ضبط شبكة دولية للاتجار بالبشر تضم 20 مصرياً وأجنبياً بينهم مطربة أثارت جدلاً في الآونة الأخيرة بسبب أغنية فاضحة ومشاهد إباحية.

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أن أعضاء الشبكة تورطوا في جرائم استغلال بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهن للاشتراك في أعمال منافية للآداب، وجلب مخدر الهيروين والأيس والكريستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهن من الشباب.

وأوضحت الهيئة أن النائب العام أصدر قرارا بندب نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية، حيث أسفرت أعمال المراقبة السرية عن تأكيد الوقائع وتوثيقها.

وكشفت أنه صدر قرار بضبط كافة المتهمين وتفتيش مقار سكنهم وعملهم، وتفتيش إحدى الكافتيريات المشبوهة بمنطقة المهندسين، حيث تمكن عناصر هيئة الرقابة الإدارية مدعومة بمجموعات من القوات الخاصة بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية تورط المغنية شيما الحاج صاحبة فيديو فاضح، الذي أثار ضجة في مصر قبل 3 أعوام لتضمنه إشارات إباحية فاضحة، في الاتجار بالبشر وترويج المخدرات داخل مقهى بمنطقة المهندسين بالتعاون مع 7 فتيات أخريات وشقيق مالك المقهى و4 شباب آخرين.

وتبين أن المطربة البالغة من العمر 29 عاماً، شاركت من قبل في فيلم "سالم أبو أخته" مع الفنان محمد رجب وأيتن عامر، واسمها الحقيقي شيماء أحمد عبد الرؤوف، من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية، وتخرجت في كلية الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.