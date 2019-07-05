مصر ترحب باتفاق السودان: خطوة نحو الاستقرار والسلام

رحبت مصر بالإعلان عن اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان على تشكيل مجلس سيادي لمدة 3 سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن مصر تعتبر أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، معربة عن دعمها الكامل لخيارات الشعب السوداني بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء.

كما شددت القاهرة على "استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم الأشقاء في الخرطوم لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة السودان لدوره الهام عربياً وإفريقياً ودولياً".