بعد رفع أسعار الوقود.. زيادة تعريفة الركوب 15% بمصر

قررت الحكومة المصرية رفع تعريفة الركوب في جميع المحافظات بزيادة تتراوح بين 10 إلى 15%، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان رفع أسعار الوقود.

وأقام مجلس الوزراء المصري غرفة عمليات بمقر الحكومة، لمراقبة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من توافر المنتجات البترولية.

من جانبه تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظين عبر "الفيديو كونفرانس" توافر المنتجات البترولية المختلفة، وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي وسيارات الأجرة، بعد إعلان الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين المحافظين بشأن تعريفة الركوب بين المحافظات المجاورة، بحيث تكون موحدة، ولا تحدث مشكلات، مطالبا بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات غاز البوتان، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، مضيفاً أن الزيادة تتراوح بين 10 و15%‎ وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى ملصقات بالتعريفة على الحافلات وسيارات الأجرة، وإرسالها إلى وسائل الإعلام، بحيث تكون معلومة ومعروفة للجميع.

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وأكد المتحدث الرسمى أن جميع المحافظين أكدوا توافر الأرصدة الكافية من المنتجات البترولية، سواء البنزين أو السولار في محطات الوقود، وكذلك أسطوانات غاز البوتان في المستودعات، مؤكداً أنه تم التشديد على زيادتها في المناطق التي تشهد تكدسات وزحاماً حالياً مثل المحافظات الساحلية والسياحية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء شدد أيضا على عمل جميع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة لمتابعة حالة النقل الداخلي والخارجي في المحافظات، وتوافر المنتجات البترولية المختلفة، مع ضرورة تجهيز عدد من الحافلات وسيارات النقل الجماعى للتعامل مع أي طارئ.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت صباح الجمعة أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من التاسعة صباح الجمعة بنسب تتراوح بين 16% إلى 30% ، في إطار خطة تحرير سعر الوقود ورفع الدعم عن المحروقات.

وقالت إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر بدلا من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 جنيه بدلا من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر بدلا من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7%.

وقدرت وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.