بعد خروج منتخب مصر..البرلمان يطلب تحقيقا مع اتحاد الكرة

بعد خروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام في القاهرة حالياً على يد جنوب إفريقيا، واستقالة رئيس وأعضاء اتحاد الكرة، طلب البرلمان استدعاء وزير الرياضة لسماع أقواله ومعرفة أسباب الإخفاق، والتحقيق مع أعضاء اتحاد الكرة بتهم فساد.

وقال سليمان وهدان، وكيل البرلمان لـ" العربية.نت"، إنه طالب بالتحقيق مع اتحاد الكرة منذ خروج المنتخب من تصفيات الدور الأول لبطولة كأس العالم الماضية، والتي أقيمت في روسيا، وحذر من فساد في مجال الرياضة، وطالب وقتها بمحاسبة المسؤولين في اتحاد الكرة وإجبارهم على تقديم استقالتهم لكن ذلك لم يحدث، مضيفاً أن التقاعس عن عدم محاسبة هذا الاتحاد أدى لتكرار الفشل والإخفاق في بطولة الأمم الإفريقية.

وقال وهدان إنه أصدر بيانا رسميا طالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن التعاقد مع المدرب المقال للمنتخب غافيير أجيري وحصوله على أعلى راتب في إفريقيا وقيمته 106 آلاف دولار، أي ما يعادل مليون و700 ألف جينه مصري شهريا رغم تواضع مستواه، كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن المجاملات في اختيار اللاعبين، أو فيما حدث داخل معسكر المنتخب واستبعاد اللاعب عمرو وردة بعد واقعة الفيديو الفاضح وإعادته مرة أخرى.

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من جانبه، تقدم النائب عبد الحميد كمال بطلب إحاطة عاجل حول إهدار المال العام داخل منظومة كرة القدم في مصر، مطالبا باستدعاء وزير الشباب والرياضة، وسماع أقواله حول ما حدث ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وطالب النائب بمعرفة أسباب إهدار للمال العام في منظومة بيع التذاكر، بالإضافة إلى قصور التنظيم بالرغم من وجود شركة منظمة لعمليات بيع التذاكر بشكل إلكتروني.

وقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء حول خروج المنتخب، واصفة إياه بالمؤسف والحزين، كما قدم النائب أسامة شرشر بيانا عاجلا بشأن هزيمة المنتخب، قائلًا إنه أساء لسمعة الكرة المصرية، نتيجة الفشل وسوء الإدارة.