اتهم بتقاضي عمولة وبيع تذاكر.. عضو اتحاد الكرة بمصر يرد

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام المصري ونيابة الأموال العامة، يتهم فيه مجدي عبد الغني، عضو اتحاد كرة القدم المصري المستقيل بعدة اتهامات، مطالباً بالتحقيق معه، وذلك على خلفية وقائع فساد في اتحاد الكرة.



وقال صبري في بلاغه إنه يتهم مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المستقيل عقب الخروج المهين لمنتخب الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر حاليا، بتقاضي عمولة من المدرب السابق للمنتخب خافيير أجيري، مضيفا أن العديد من المواقع الإلكترونية نشرت عقب هزيمة المنتخب خبرا تحت عنوان: من الملابس إلى التذاكر.. هل اكتفى مجدي عبد الغني بأدوار صناعة الكوارث؟

وذكر بالخبر - وفق ما يقول صبري - تقاضي مجدي عبد الغني لعمولات مقابل تعاقد اتحاد الكرة المصري مع المدرب خافيير أجيري، وكان نجم الأهلي السابق هو الوسيط بين اتحاد الكرة وأجيري قبل التعاقد معه، وتقاضى عبد الغني قرابة 150 ألف دولار مقابل وساطته في العقد، بعدما وضع راتبا يزيد عن مئة ألف يورو شهريا للمدرب المكسيكي الذي لم يثق فيه أحد منذ البداية.

وقائع فساد

من جانب آخر ذكرت مواقع مصرية نقلا عن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري أن مباحث الأموال العامة تقوم بالتحقيق حاليا في وقائع فساد متعلقة ببيع تذاكر لبطولة كأس الأمم الإفريقية في السوق السوداء، ملمحة لتوجيه أصابع الاتهام نحو مجدي عبد الغني.

وردا على ذلك قال مجدي عبد الغني إنه لم يكن وراء التعاقد مع المدرب المكسيكي خافيير أجيري، ولم تكن له أي علاقة به، ولا يعرف السر وراء ترديد هذه الأخبار ضده.

منع من السفر

وقال لـ"العربية.نت" إن أنباء أخرى ترددت عن منعه من السفر وإعادته من مطار برج العرب قبل سفره لإحدى الدول العربية، تمهيدا للتحقيق معه وكلها كاذبة، مضيفا أنه موجود في منزله ولم يغادره.

وكشف عبد الغني أن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة نفى التصريحات التي استند إليها البعض بالتحقيق معه في مباحث الأموال العامة بخصوص بيع تذاكر، وأرسل عبر الواتساب شهادة منه تفيد ذلك، مضيفا أن مجاهد كتب في رسالته يقول إنه فوجئ بتصريحات منسوبه له يهاجم فيها بعض زملائه بالمجلس، وخصت بالذكر مجدي عبد الغني وخالد لطيف وحملت اتهامات ضدهما وهو أمر لم يحدث.

وأضاف أن مجاهد قال إنه لم يدل بأي تصريحات ضد زميليه، معربا عن استعداده للشهادة أمام أي جهة يرونها احتراما لحق الزمالة.