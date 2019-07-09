بالصور.. هبوط أول طائرة في مطار العاصمة الجديدة لمصر

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، اليوم الثلاثاء، هبوط أول رحلة طيران داخلية في مطارها بحضور الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وذكرت وزارة الطيران في بيان رسمي أن مطار العاصمة يبعد حوالي 30 كيلومترا من شرق مطار القاهرة الدولي، وتبلغ مساحته 16 كيلومترا مربعا ويحتوي على مبنى رئيسي أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وأضافت أن المبنى يضم مبنى للركاب، ويتكون من صالة للوصول وصالة مغادرة وصالة لكبار الزوار، يسع 300 راكب في الساعة، ومنطقة الجوازات والجمارك ومنطقة المطاعم والأسواق الحرة، كما يحتوي على 8 مواقف الطائرات، تسع 400 سيارة و20 أتوبيسا مشيرة إلى أنه يضم 45 مبني خدمي وإداري ومحطات تنقية وتحلية المياه ومحطة معالجة الصرف الصحي.

ويحتوي المطار - وفق ما ذكرت الوزارة - على برج مراقبة جوى بطول 50 مترا وممر بطول 3650 مترا وعرض 60 مترا مجهز بمنظومة إنارة ممرات للاستخدام الليلي وأنظمة الهبوط الآلي، بالإضافة إلى أكتاف الممر التي تصل إلى 15 مترا من الجانبين ويسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.

وأكد يونس المصري وزير الطيران أن مطار العاصمة الإدارية سيساهم في تحقيق نقلة تنموية شاملة في المنطقة، خاصة أنه متصل بمشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة العين السخنة الصناعية التي تضم الموانئ البحرية الهامة والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار ومقصداً سياحياً هاما في الفترة القادمة، مضيفاً أنه من المقرر أن يستقبل المطار قريباً عدداً من الرحلات الجوية، حيث إن هناك اتجاها لتخفيف الضغط الحالي على مطار القاهرة الدولي عبر مطار العاصمة نظراً لقربه من شمال وشرق القاهرة ويخدم المحافظات المختلفة.

وقال إنه تم إعداد المطار جيداً بكافة الوسائل الحديثة والمتطورة ليستقبل جميع أحجام الطائرات في الفترة المقبلة، مؤكدا أن التشغيل التجريبي للمطار يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار.