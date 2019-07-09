مصر تحذر تركيا مجددا من التصعيد في شرق المتوسط

أعربت مصر عن قلقها بعد اعتزام تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص. وقالت الخارجية المصرية في بيان رسمي، الثلاثاء، إن تنقيب تركيا عن الغاز في محيط قبرص يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وكان وزير الطاقة التركي قد أعلن السبت الماضي أن سفينة تركية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل.

وقال فاتح دونميز، وزير الطاقة التركي، إن السفينة "يافوز" ستعمل في منطقة قبالة شبه جزيرة كارباس، شمال شرقي قبرص.

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وجاءت الخطوة التركية رغم اعتراض الاتحاد الأوروبي الذي أكد أن التنقيب التركي عن النفط والغاز قبالة شواطئ قبرص أمر مثير للقلق، ومعتبرا إياه تصعيدا غير مقبول في الجزيرة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، الاثنين، إن إعلان تركيا عزمها تنفيذ أعمال تنقيب جديدة غير شرعية في شمال شرقي قبرص يثير قلقا عميقا، مضيفا أن أنشطة تركيا في المياه القبرصية تصعيد مرفوض، وانتهاك غير مقبول لسيادة قبرص.