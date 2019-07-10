صور.. من أدوات مهملة صنعت 6 آلاف مصرية هذه المنتجات

من أدوات مهملة، قامت سيدات وفتيات مصريات بصناعة منتجات يدوية وحرفية جميلة، وبيعت بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.

المبادرة أطلقتها رحيمة الشريف، تحت اسم مبادرة "الست المصرية"، وتسعى من خلالها لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً من خلال الحرف اليدوية المختلفة ومواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للسيدات لتحسين دخل الطبقة البسيطة.

وقالت رحيمة لـ"العربية.نت" إن الفكرة راودتها بعد أن لاحظت انتشار السلع المستوردة باهظة الثمن، والتي تحمل التراث المصري، في الوقت الذي تستطيع فيه سيدات مصر إنتاج مثل هذه الصناعات وباستخدام خامات ذات جودة عالية، مضيفة أنها على الفور قامت بتوفير دورات تدريبية للسيدات بأسعار رمزية خلال 3 أسابيع، تكون خلالها السيدة قد تعلمت حرفة يدوية مع إلزام المتدربين على الإنتاج أثناء فترة التدريب.

وأضافت أنها تقوم بتوفير أكثر من 13 مُدربا للمبادرة وتوفير كوادر إنتاجية لتعليم السيدات الحرف اليدوية المتعددة، مثل صناعة الجلود وتشكيل المعادن والنحاس وصناعة الحلى والتطريز، بالإضافة إلى صناعة الصابون وفن "الديكوباج" المعروف بفن الفقراء، وهو فن فرنسي ظهر منذ القرن الـ19 ويهدف لإعادة التدوير واستغلال كل المنتجات القديمة من خلال إعادة تدويرها بشكل جمالي يضيف لها قيمة فنية.

وأشارت رحيمة الشريف إلى أن المبادرة بدأت في محافظة القاهرة، لكنها تقوم بوحدات متنقلة إلى المحافظات المختلفة، حيث استطاعت أن توفر التدريب لأكثر من 50 سيدة خلال 10 أيام في محافظة الإسكندرية، مضيفة أنها تتنقل ومعها مجموعة من المُدربين إلى شتى محافظات مصر مثل كفر الشيخ وبورسعيد والبحيرة والسويس والشرقية.

وكشفت أنها تمكنت من تدريب 6 آلاف سيدة حتى الآن، مؤكدة حرصها على متابعة أعمال كل من قامت بتدريبهم وتحرص على تأهيلهم لسوق العمل حتى يستطيعوا أن يسوقوا منتجاتهم في السوق المحلى والدولي.