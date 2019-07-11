برلمان مصر يقر مد حالة الطوارئ 3 أشهر في البلاد

أقر مجلس النواب المصري مدّ حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر قادمة.

ووافق البرلمان خلال جلسته العامة اليوم الخميس على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد، والمعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو الجاري وحتى 25 أكتوبر المقبل.

ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتضمن القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كما تضمن على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 12 أكتوبر من العام 2017 قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شرطيا. ويتم تجديد القرار كل 3 أشهر .