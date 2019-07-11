في اليوم العالمي للسكان.. تعرف على أسباب زيادة مصر السكانية

يحتفل العالم في اليوم الحادي عشر من يوليو باليوم العالمي للسكان، منذ أكثر من ثلاثين عاماً. وتم الإعلان عن هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989.

ووقع الاختيار على هذا اليوم تحديداً منذ عام 1987 عندما وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة تقريباً. ولذلك يهدف هذا اليوم في كل عام لنشر الوعي بأهمية الصحة الإنجابية وزيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان. وذلك لما تُمثله مشكلة الزيادة السكانية من خطورة على الكثير من دول العالم. وذلك لما لها من تداعيات سلبية والتي تنعكس بدورها السلبي على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية وكذلك السياسية. ووفقاً للإحصائيات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع عدد السكان في مصر منذ إحصائية عام 2017 الذي وصل عدد السكان إلى 94.8 مليون نسمة، وارتفع إلى 98.1 مليون نسمة في بداية عام 2019.

وتعتبر محافظة القاهرة أكثر المحافظات اكتظاظا بالسكان حيث وصل تعداد السكان فيها إلى 9.8 مليون نسمة. وكشفت الخبيرة الاجتماعية أمل رضوان أنه بالرغم من مُعاناة الكثير من الدول من مشكلة الزيادة السكانية، تعاني الكثير من الدول الأخرى من نقص عدد السكان وندرة الأيدي العاملة.

وأوضحت أمل رضوان أن مشكلة الزيادة السكانية لا ترتبط بالعدد ولكنها تعد مشكلة في ثلاث حالات. أولاً في حالة عدم التوازن بين عدد السكان وموارد الدولة التي تتمثل في الموارد الغذائية والمائية وبالإضافة للصحة والتعليم. وكذلك في حالة عدم التوازن بين عدد السكان والمساحة، وعدم التوازن بين عدد السكان ووجود فرص عمل مما يتسبب في انتشار البطالة.

وأشارت الخبيرة الاجتماعية أن أسباب مشكلة الزيادة السكانية. أولاً: ارتفاع عدد المواليد في مقابل نقص عدد الوفيات، وذلك يعود إلى تَحسن الرعاية الصحية والتطور العلمي والتكنولوجي في علاج ومكافحة الأمراض الخطيرة والمزمنة. ثانياً: زيادة معدلات الهجرة في بعض الدول والمدن والتي تتمثل في الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية.

وأكدت أمل رضوان أن زيادة عدد المواليد خاصة في المجتمعات العربية يرجع إلى أسباب ثقافية واجتماعية حيث تلجأ بعض الأسر التي تُعانى من الفقر والجهل خاصة في الأرياف والمناطق الشعبية للاعتماد على الأطفال كمصدر دخل لهم. والبعض يلجأ إلى كثرة الإنجاب كي تحتفظ الزوجة بالزوج من خلال تكبيله بالمسؤوليات والرغبة في إنجاب الذكور.

وأوضحت الخبيرة الاجتماعية الأضرار السلبية التي تنعكس على المجتمع بسبب الزيادة السكانية. أولاً: المشاكل الزوجية والأسرية التي تتمثل في التفكك الأسرى وعدم الاستقرار والطلاق بالإضافة إلى عمالة الأطفال وغياب التربية والتوجيه. ثانياً: المشاكل الاقتصادية، التي تتمثل في البطالة والفقر والهجرة غير الشرعية للبحث عن فرص العمل وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار. كما دعت أمل رضوان إلى ضرورة الاستفادة من الموارد البشرية واستثمارها من خلال توفير فرص عمل والحد من البطالة من خلال تشجيع الاستثمارات والمشروعات الصغيرة. وإعادة التخطيط العمراني والتوزيع الجغرافي للسكان من خلال التوسع في المدن الجديدة وإنشاء المشروعات الجديدة فيها لجذب السكان. بالإضافة إلى تصحيح الموروثات الثقافية الخاطئة من خلال وضع استراتيجية إعلامية متكاملة تتعاون فيها الأسرة والمدرسة ورجال الدين لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.