مصر.. تعيين المستشار سعيد مرعي رئيساً للمحكمة الدستورية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 332 لسنة 2019 بتعيين المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، اعتباراً من 14 يوليو الجاري.

وبذلك يخلف المستشار سعيد مرعي الرئيس المنتهية ولايته للمحكمة المستشار حنفي جبالي، الذي يبلغ سن التقاعد في 13 يوليو.

والمستشار سعيد مرعي هو ثاني أقدم أعضاء المحكمة الدستورية العليا حالياً، وسيبلغ سن التقاعد في أغسطس 2024.

وصدر هذا القرار وفقاً للمادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديلها، والتي تنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة".