أمام الجمهور في مصر.. مصرع مروض ثعابين بلدغة كوبرا

بلدغة كوبرا عمل على تدريبها كثيرا لقي مروض ثعابين مصرعه أمام الجمهور خلال عرض كان يقدمه على المسرح في مدينة جمصة شمال مصر.

وتلقى مدير أمن الدقهلية بلاغا بمصرع شاب يدعى شمشون يعمل مروضا للثعابين جراء إصابته بلدغة كوبرا.

وتبين أن الشاب ويدعى محمد رجب الشهاوي وشهرته "شمشون" يبلغ من العمر 23 سنة طالب، ويقيم في قرية ميت الصارم التابعة لمركز المنصورة وصل إلى مستشفى جمصة جثة هامدة إثر لدغة ثعبان كوبرا.

وكشفت التحقيقات أن الشاب كان يؤدي عرضا مع الثعابين على المسرح أمام الجمهور في المصيف ولدغته الكوبرا ليسقط أمام الجماهير جثة هامدة دون حراك.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بدفن الجثة وتولت التحقيق.