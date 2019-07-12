توقعات بوصول عدد سكان مصر 153 مليوناً.. في هذا العام!

توقعت الحكومة المصرية أن يصل عدد السكان في البلاد إلى 153 مليون نسمة مع حلول العام 2052.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان رسمي اليوم الجمعة، تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للسكان فإنه من المتوقع انخفاض معدلات النمو السكاني لتصل إلى 0.85% خلال الفترة من 2047 وحتى 2052، مقارنة بـ1.99% خلال الفترة من 2017 وحتى 2022، كما من المتوقع أيضاً انخفاض معدل المواليد لتصل إلى 13.4 مولود لكل ألف من السكان عام 2052، مقارنة بـ 24.5 مولود لكل ألف من السكان عام 2018.

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وكشف المركز أنه من المتوقع وصول عدد السكان في مصر إلى 153.7 مليون نسمة بحلول عام 2052، مقارنة بـ 98.1 مليون نسمة عام 2018، موضحا أن الحكومة ومن خلال وزارة الاستثمار أطلقت مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان" بمنحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 540 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، فضلاً عن تثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة.

وأعلن المركز إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج "2 كفاية"، والذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، ويستهدف 1.15 مليون أسرة في 2257 قرية، ويتم تنفيذه بـ 10 محافظات "الأكثر فقراً"، مضيفا أن عدد السيدات اللاتي حصلن على وسائل تنظيم الأسرة من خلال وزارة الصحة بلغ نحو 14.6 مليون سيدة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى مارس 2019.