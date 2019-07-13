القاهرة تستضيف اجتماع مجلس النواب الليبي على مدى 3 أيام

تستضيف القاهرة، السبت، اجتماعاً لأعضاء مجلس النواب الليبي على مدى 3 أيام.

يضم اجتماع القاهرة نواباً ليبيين مؤيدين ورافضين لعملية الجيش في طرابلس.

وتقوم المساعي المصرية الحالية على عقد جلسة تجمع مؤيدي عملية الجيش بطرابلس ورافضيها، بإشراف اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي.

وتتكون اللجنة المصرية من أعضاء من الخارجية المصرية والمخابرات والجيش.

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وعقد البرلمان الليبي، ومقره طبرق في شرق البلاد منذ انتخابه في 2014، أولى جلساته منتصف أبريل الماضي في موقعه الجديد في بنغازي، المدينة الأخرى في الشرق الليبي.

وكما حال ليبيا برمّتها، ينقسم النواب بين مؤيدين لحفتر، منهم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وآخرين مناوئين يقاطعون الجلسات البرلمانية.

ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان، لكن ليس بحكومة عبدالله الثني، المنبثقة من هذا البرلمان ومقرها في هذه المنطقة.