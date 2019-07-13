بالصور.. مصر تفتتح الأحد متحف نجيب محفوظ

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح الأحد، متحف ومركز إبداع أديب نوبل الروائي المصري الراحل نجيب محفوظ، بتكية أبو الدهب بحي الأزهر، بحضور أم كلثوم، ابنة محفوظ، وعدد من المثقفين والأدباء.

وقالت إيناس عبد الدايم إن افتتاح متحف ومركز إبداع محفوظ يعد حدثاً عالمياً هاماً باعتبار الأديب الراحل أحد الفائزين بجائزة نوبل للآداب، مشيرة إلى نجاح وزارة الثقافة في إنجاز متحف يليق باسم وتاريخ أديب نوبل.

وأضافت أن الأديب الراحل يعد أيقونة مصرية خالدة لفن الرواية، مؤكدة اهتمام مصر وحرصها على حفظ سيرة وتاريخ مبدعيه الذين شكلوا عناصر ومفردات قوته الناعمة.

من جانبها، ذكرت وزارة الثقافة أن المتحف بدأ العمل على تأسيسه عام 2016، ويتكون من طابقين: الأول به قاعات للندوات، ومكتبة سمع بصرية، ومكتبة عامة، كما يضم مكتبة نقدية تضم أهم الأبحاث والدراسات عن أعمال نجيب محفوظ.

ويضم الطابق الثاني جناحا للأوسمة والشهادات التي نالها الأديب الراحل، ومتعلقاته الشخصية ومنها أوراق بخط يده، وقاعة المؤلفات التي تضم جميع أعماله بطبعاتها القديمة والحديثة إضافة إلى الأعمال المترجمة، وقاعة للسينما، وقاعات أخرى تحمل أسماء: الحارة - رثاء - أحلام الرحيل - أصداء السيرة - تجليات -نوبل.