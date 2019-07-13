بعد خروج منتخب مصر.. خبراء يطالبون بمكافحة الفساد

تتواصل تداعيات إخفاق المنتخب المصري في عبور دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر حالياً، على كافة المستويات، وسط ضغوط لمكافحة الفساد الناشب في إدارة كرة القدم المصرية.

وهذا هو الإخفاق الثاني على التوالي في أقل من عام للإدارة الكروية المصرية، ففي نفس التوقيت من العام الماضي، خرج المنتخب المصري من كأس العالم بروسيا من الدور الأول بعد ثلاث هزائم وأداء غير مشرف أيضاً، فضلا عن العديد من المشاكل الإدارية.

وأكد رضا عبد العال لاعب ناديي الزمالك والأهلي السابق والمحلل الرياضي لـ"العربية.نت" أن طريقة إقالة خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، وبعدها بساعات فقط تقديم أعضاء الاتحاد استقالاتهم بشكل منفرد، يؤكد رفض الدولة المصرية لهذا الأداء المخزي، والذي أدى إلى إحباط الشارع بشكل كبير.

وأضاف عبد العال أن هذه الخطوة تأخرت عاماً كاملاً منذ الإخفاق الذي حدث بكأس العالم بروسيا العام الماضي، وخروج المنتخب برصيد صفر من النقاط بعد ثلاثة هزائم متتالية في الأدوار الأولى للبطولة.

وأوضح عبدالعال أن سياسة الاتحاد الفاشلة ظهرت منذ اختيار المدير الفني المقال، فضلا عن العديد من شبهات الفساد والعمولات المرتبطة باختياره لهذا المنصب، وتعامل الشركة الراعية مع أعضاء الاتحاد.

وقال إن أجيري صاحب سيرة ذاتية ضعيفة، وغير مؤهل لتدريب منتخب بقيمة مصر صاحبة أكبر عدد مرات للفوز ببطولة إفريقيا.

فساد في الاتحاد المستقيل

وإلى ذلك، كشف المستشار أحمد عثمان، عضو لجنة شؤون اللاعبين سابقا والخبير بلوائح الاتحاد الدولي، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، عن تقدمه بشكوى لحل اتحاد كرة القدم المصري خلال شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، بعد خروج المنتخب من كأس العالم بروسيا، ولكن بعد مرور فترة وجد أن الطلب الذي قدمه لم يُرفع إلى لجنة الانضباط، وهو ما يؤكد انتشار الفساد داخل أروقة الاتحاد المصري بالكامل.

وأضاف عثمان بالرغم أن وزير الشباب والرياضة المصري ليس لديه سلطة حل اتحاد الكرة، ولكن تقدمت بشكوى إليه من أجل إثبات حالة فقط لا غير، وليس من أجل التدخل الحكومي في أنشطة الاتحاد الذي يرفضه الاتحاد الدولي.

وأكد أن مخالفات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابق ليست مقتصرة فقط على فساد بعض الأعضاء، بل تشمل مخالفات صريحة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعلى سبيل المثال لا يحق لعضو مجلس إدارة الاتحاد أن يباشر عملا آخر يتضارب مع عضويته في الاتحاد، مثل عضوية اللجان أو المجال الإعلامي.

واتهم مسؤولي الاتحاد المستقيل بترجمة اللوائح الدولية خطأ عن عمد من أجل التضليل ولتحقيق مصالح بعض الأعضاء.

البرلمان يضغط

من جهتهم، قدم نواب البرلمان المصري 70 طلب إحاطة على الأقل للتحقيق في إخفاق المنتخب.

وصرح النائب الحميد كمال – أحد مقدمي طلبات الإحاطة - لـ "العربية.نت" بأنه تقدم بطلب إحاطة عاجل حول إهدار المال العام داخل منظومة كرة القدم في مصر بالكامل، مطالبا باستدعاء وزير الشباب والرياضة، وسماع أقواله.

وطالب النائب بمعرفة أسباب إهدار المال العام في منظومة بيع التذاكر، بالإضافة إلى قصور التنظيم من وجهة نظره بالرغم من وجود شركة منظمة لعمليات بيع التذاكر بشكل إلكتروني.