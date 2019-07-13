عمليات إرهابية ارتكبتها خلية إخوان الكويت في مصر!

كشفت الكويت عن هوية أعضاء الخلية الإرهابية التي تتبع لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، والتي تم ضبطها الجمعة.

وبلغ عدد أفراد الخلية حتى الآن 8 أشخاص، وجاء اعتقالهم بعد تحري الجهات الأمنية وتحديد مواقعهم في أماكن متفرقة.

واعترف أعضاء المجموعةبقيامهم بعمليات إرهابية في مصر، وصدور أحكام قضائية بحقهم من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما.

وفي مقابلة مع "العربية" قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، إن عناصر من الخلية المضبوطة في الكويت شاركوا في عملية إرهابية بمحافظة الفيوم وعملية أخرى في محافظة القاهرة، ومنهم عناصر على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات.

وأضاف أن أعضاء هذه الخلية كان موكول لهم تنفيذ عمليات إرهابية بشكل مباشر. لافتا إلى أنه ستعاد محاكمتهم مرة أخرى سواء في الكويت أو مصر.

وقال فرغلي إن في الكويت تنظيما مصريا خاصا بالإخوان مدعوما من جمعيات خيرية مثل البلاغ والإصلاح والنجاة.

وأضاف فرغلي "هناك تنسيق بين مصر وعدة دول لتسليم عناصر الإخوان، لاسيما الكويت". لكن الخطورة - بحسب فرغلي - في العناصر الموجودة في قطر وتركيا وماليزيا.

وقد ضبطت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين البالغ عددهم حتى الآن 8 أشخاص، سبق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.

هذا ونشرت الداخلية صوراً لتفكيك الخلية الإخوانية.

وبحسب ما ذكره موقع "الداخلية" الكويتية، قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية.

ومن خلال التحريات تمكنت الجهات المختصة بالكويت، من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.

ولا تزال التحقيقات جاريه للكشف عن من ساعدهم في التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذرت وزارة الداخلية الكويتية بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.