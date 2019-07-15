وفاة قائد "الصاعقة" بحرب أكتوبر.. الذي أعدم السادات معاونه

غيب الموت اليوم الاثنين اللواء نبيل شكري، قائد قوات الصاعقة بالجيش المصري خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر، عن عمر يناهز 89 عاماً.

ولد اللواء نبيل شكري في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1930 بمحافظة القاهرة وتخرج من الكلية الحربية عام 1948، ثم التحق بسلاح المشاة، ثم بسلاح المظلات وبعدها بقوات الصاعقة.

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شارك اللواء نبيل شكري في كل حروب مصر الحديثة منذ حرب 1956 ثم 1967 ثم حرب الاستنزاف حتى حرب أكتوبر 1973. وتولى رئاسة أركان قوات الصاعقة عقب يونيو/حزيران 1967، ونفذ خلال رئاسته لها عدداً من العمليات التي كبدت إسرائيل خسائر جمة. كما كان قائد القوات الخاصة التي كلفها الرئيس الراحل أنور السادات بالقبض على قتلة وزير الثقافة الأسبق يوسف السباعي في لارنكا بقبرص.

في ستينيات القرن الماضي، كان الضابط فاروق الفقي مديراً لمكتب نبيل شكري وأحد أبرز معاونيه. وألقت المخابرات المصرية القبض على الفقي بعد ثبوت تورطه في قضية تجسس مع الجاسوسة الشهيرة هبة سليم لصالح إسرائيل، وهي القصة التي جسدتها السينما المصرية في الفيلم الشهير "الصعود إلى الهاوية" من بطولة محمود ياسين ومديحة كامل.

عندما علم اللواء نبيل شكري بخيانة مدير مكتبه تقدم باستقالته من منصبه، لكن السادات رفض الاستقالة، وطلب منه أن يكون ضمن الفريق المنفذ لحكم الإعدام على الجاسوس.