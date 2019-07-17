اجتماع عسكري مصري سوداني لتأمين الحدود ومواجهة الإرهاب

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان الجيش المصري، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب بابكر رئيس الأركان السودانية، الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التسلل والتهريب.

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وترأس رئيسا الأركان الجلسة الختامية للاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية.

وأكد رئيس الأركان السوداني على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيداً بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كافة دول القارة الإفريقية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

من جانبه أكد الفريق محمد فريد رئيس الأركان المصري، على تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في كافة الموضوعات العسكرية والأمنية، في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.