السيسي: اتفاق السودان يمهد الطريق لمسار جديد

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان، يمهد الطريق لبداية مسار جديد.

وقال خلال مقابلته الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، الذي يزور مصر حاليا، إنه يتابع جميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكداً مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق، في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة.

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وأعرب الرئيس المصري عن استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس أكد اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعباً، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفاً استراتيجياً وامتداداً للأمن القومي المصري.

من جانبه استعرض رئيس الأركان السوداني تطورات الأوضاع بالسودان، وخطوات المجلس العسكري خلال الفترة الماضية للتفاعل مع الوضع الحالي، وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وكذا مستجدات المسار التفاوضي مع تحالف "الحرية والتغيير"، لاسيما الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم.

وذكر السفير راضي، أن الرئيس السيسي أعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة، على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية في التعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، سعياً نحو إيجاد رؤية واضحة وطويلة الأمد لتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوداني.