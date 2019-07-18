البرلمان العربي يدعو لإنجاز الإعلان الدستوري في السودان

رحَّب البرلمان العربي بالاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، ترحيبه ومباركته بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية، معتبراً أن التوقيع يمثل لحظة تاريخية في مسيرة السودان السياسية، وخطوة هامة على طريق إنجاح المرحلة الانتقالية تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والنهضة.

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كذلك دعا رئيس البرلمان العربي كافة الأطراف السودانية لاستمرار روح التوافق والشراكة، وإنجاز وثيقة الإعلان الدستوري في أسرع وقت ممكن، لتؤسس لمرتكزات العمل الدستوري خلال الفترة الانتقالية، وصولاً إلى المرحلة الدائمة.

كما أثنى رئيس البرلمان العربي على الروح التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والتي أفضت للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معبراً عن ثقته في كافة الأطراف السودانية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي السلمي، مشيراً إلى أنه لمس هذه الروح الإيجابية البناءة ورغبة كافة الأطراف السودانية في تحقيق تطلعات الشعب السوداني خلال زيارة وفد البرلمان العربي الأخيرة.

أيضا، طالب السلمي كافة الجهات الرسمية والقوى والأحزاب السياسية، والحركات المدنية والشبابية في السودان، بدعم الاتفاق السياسي، واستمرار الحوار ليكون بدايةً لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام والنهضة فى السودان.