مصر.. إحباط هجوم انتحاري على مركز أمني في سيناء

كشفت مصادر قبلية وشهود عيان، الخميس، عن وقوع تفجير بموقف للسيارات بالشيخ زويد شمال سيناء في مصر.

وكشف العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرفاعي، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية.

وقال إنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف ومصرع الإرهابي ومقتل أحد أفراد القوات المسلحة.

تفاصيل الحادث

وكشفت مصادر قبلية وبرلمانية تفاصيل الحادث لـ"العربية.نت"، وقالت إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً حاول استهداف قوة أمنية تقوم بتأمين موقف سيارات الشيخ زويد، وتتمركز في كمين مجاور، لكنه فجّر نفسه قبل وصوله لمدرعة كانت تقف أمام الكمين، وتحول جسده إلى أشلاء متناثرة.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة وأوقفت حركة المرور إليها، حتى تم تمشيطها وإزالة آثار الحادث.

وكان 4 أشخاص قد لقوا مصرعهم أمس على يد مسلحين مجهولين ببئر العبد بشمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية إن مسلحين استوقفوا عدة أشخاص عند قرية مصفق بمدينة بئر العبد على طريق العريش القنطرة، وقاموا بقتل 4 منهم، وقطع رؤوسهم وتم نقل جثثهم إلى المستشفى.

اختطاف 12 في سيناء

ويأتي ذلك بعد أسابيع من قيام مسلحين ملثمين باختطاف 12 مواطناً بسيناء، بينهم محامون بارزون، خلال عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات.

وذكرت مصادر قبلية أن مسلحين ملثمين اختطفوا عدداً من المواطنين من أبناء سيناء، بينهم المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وآخرون كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم من محافظة الإسماعيلية.

وأفرج المسلحون عن 5 من المخطوفين، فيما لا يزال مصير الباقين مجهولاً.