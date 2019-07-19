داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري قتل شخصين بسيناء

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير انتحاري أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما مدني، وإصابة ثلاثة أشخاص في شبه جزيرة سيناء المضطربة في مصر.

وقال تنظيم داعش المسلح في بيان على موقع تابع له إن أحد عناصر داعش يدعى أبو عمر الصعيدي فجّر سترته الناسفة بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية فجر يوم الخميس.

وكان مسؤولون أمنيون مصريون قد قالوا إن المهاجم استهدف مركبة مدرعة بالقرب من السوق المحلي لبلدة الشيخ زويد بشمال سيناء ما أسفر عن مقتل جندي ومدني وإصابة ثلاثة جنود.

وتقاتل مصر متطرفين لسنوات في شبه جزيرة سيناء في تمرد يمتد أحيانًا إلى البر الرئيسي، ويستهدف الأقليات المسيحية وأيضًا السياح في بعض الأحيان.