مصر.. كشف هوية مخطوفين ذبحهم مجهولون في سيناء

كشفت مصادر قبلية بسيناء هوية الأشخاص الأربعة الذين اختطفهم مجهولون الأربعاء، وقطعوا رؤوسهم على طريق القنطرة-العريش شمال سيناء في مصر.

وقالت المصادر لـ"للعربية.نت" إن الضحايا هم يوسف محسن مسلم أبو حسان من سكان قرية المزار بمدينة بئر العبد، وسالم سلامة أبو جرير من سكان قرية الروضة بمدينة بئر العبد، وسلامة ابراهيم ابراهيم ونجله محمود من محافظة بورسعيد وكانا يقيمان في بئر العبد.

من جانبه، قال عبد القادر مبارك أحد شيوخ سيناء لـ"العربية.نت" إن عناصر متطرفة اختطفت يوسف حسان في شهر رمضان الماضي من قرية المزار، كما اختطف سالم سلامة أبو جرير قبل أسابيع من منطقة الملاحات شمال قرية الروضة ببئر العبد، وهما من أبناء قبيلة السواركة.

وأضاف أن باقي الضحايا وهما سلامة إبراهيم ونجله محمود من أبناء محافظة بورسعيد، اختطفوا من جنوب شرق بئر العبد منذ أسابيع.

وكانت مصادر قبلية بسيناء كشفت الأربعاء، عن مقتل 4 أشخاص على يد مسلحين مجهولين ببئر العبد شمال سيناء.

كما قالت إن مسلحين استوقفوا عدة أشخاص عند قرية مصفق بمدينة بئر العبد على الطريق الدولي العريش- القنطرة، وقاموا بقتل 4 منهم، وتم نقل جثثهم إلى المستشفى.

وفي يونيو الماضي اختطف مسلحون ملثمون 12 مواطناً بسيناء، بينهم محاميان بارزان، هما محمود سعيد لطفي وكمال عوض وآخرون كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم من محافظة الإسماعيلية.

فيما أفرج المسلحون عن 5 من المخطوفين، ولا يزال مصير الباقين مجهولا.