الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة 7 أيام

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) في بيان إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من اليوم السبت "كإجراء احترازي" من أجل عملية تقييم للأمن هناك.

وقال البيان "نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية، التي تراجعها الشركة قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

وقالت ثلاثة مصادر أمنية بمطار القاهرة لرويترز إن طاقما بريطانيا راجع الأمن في مطار القاهرة يومي الأربعاء والخميس. ولم تقدم المصادر تفاصيل أكثر.

وتنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر جوا من وإلى منتجع شرم الشيخ المصري إلا للضرورة، ولكنها لم تصدر تحذيرات مماثلة ضد السفر من القاهرة وإليها.

ولم يتسن الوصول إلى هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية للتعليق على ذلك.