سفير لندن يعتذر لعدم إبلاغ مصر قرار تعليق الطيران

أبدى وزير الطيران المصري، الأحد، استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قراراً انفرادياً يمس أمن المطارات المصرية دون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة، فيما أكّد السفير المصري له اعتذار بريطانيا عن قرار الخطوط البريطانية.

وجاء في بيان لوزارة الطيران المصرية، الأحد، أن الوزير يونس المصري عبّر عن استيائه للسفير البريطاني في القاهرة جيفري آدامر، وذلك على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولى لمدة 7 أيام.

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وأضاف البيان: "تقدم السفير البريطانى بالاعتذار إلى وزير الطيران عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكداً على أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية".

لامخاوف أمنية

وكانت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، الأحد، استأنفت رحلاتها الجوية إلى القاهرة بعد توقف لمدة يوم واحد، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة حسب قولها.

فيما أوقفت في وقت سابق، السبت، الخطوط البريطانية رحلاتهما إلى القاهرة، فيما أكد إسلام عبد العاطي المحلل المالي في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، لقناة العربية، أنه على الأرجح لا علاقة لقرار إيقاف رحلات "بريتش إيروايز" و"لوفتهانزا" إلى القاهرة بأي عامل أمني أو جيوسياسي في مصر، نظراً لعدم وجود أسباب واضحة معلنة رسمياً.