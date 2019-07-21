لوفتهانزا تستأنف رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها

استأنفت شركة لوفتهانزا رحلاتها الجوية إلى القاهرة بعد توقف لمدة يوم واحد، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويظهر موقع شركة الطيران الألمانية على الإنترنت أن الرحلة إل اتش 582 أقلعت من فرانكفورت بعد نحو ساعتين من التأخير، ومن المتوقع أن تصل إلى العاصمة المصرية في وقت لاحق اليوم الأحد.

موضوع يهمك قال متحدث باسم شركة إير فرانس، الأحد، إن رحلات الشركة إلى القاهرة مستمرة، وذلك في أعقاب قرار شركتي الخطوط الجوية... إير فرانس: رحلاتنا إلى القاهرة مستمرة مصر

وكانت الخطوط الجوية البريطانية أعلنت السبت تعليق رحلاتها من وإلى القاهرة لمدة سبعة أيام لأسباب غير محددة تتعلق بالأمن.

وعزت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" إلغاءها إلى ما وصفته بمراجعتها المستمرة للترتيبات الأمنية في جميع المطارات، ووصفتها بأنها "إجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم".

وكانت لوفتهانزا علقت رحلاتها كإجراء احترازي، مشيرة إلى "السلامة" وليس "الأمن" كمصدر قلق بالنسبة لها.