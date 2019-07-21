مصر: لا قرار رسمياً من بريطانيا بتعليق الرحلات الجوية

ردت مصر على قرار توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة سبعة أيام.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بمصر، حيث أكدت أن هذا القرار ليس صادراً عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية وجاري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة .

ومن جانبها قامت وزارة الطيران المدني بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز بوينغ 787 (دريملاينر ) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءاً من اليوم الأحد إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية قد قررت تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة سبعة أيام.

وذكرت وكالة "رويترز "أن شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش ايروايز" قالت في بيان لها السبت إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من السبت "كإجراء احترازي" من أجل عملية تقييم للأمن هناك.

وأضافت أن الشركة ذكرت أنها تقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم، وأنها علقت الرحلات إلى القاهرة لسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم.

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يذكر أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المصري يعقد لقاءات دورية مع الجهات الأمنية العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية لمراجعة خطة تأمين المطارات.

وذكرت وزارة الطيران أن مصر تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي تضمن سلاسة التشغيل والاهتمام بتطوير المنظومة الأمنية من بنية تحتية وأجهزة ومعدات وتدريب وتأهيل العنصر البشري، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم كافة الدعم لجميع الأجهزة الأمنية بشركات وهيئات الوزارة وجميع المطارات لتقوم بدورها على أفضل وجه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم المراقبة والتفتيش لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة وتقديم أفضل خدمة للركاب.

وذكرت أن المطارات المصرية شهدت العديد من الإشادات والاعتمادات من الجهات والمنظمات الدولية التي قامت بالتفتيش خلال الفترة الماضية حيث أعربت تلك الجهات عن تقديرها للجهود المبذولة من وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة الإجراءات الأمنية كما أكدت على عدم وجود أي ملاحظات تؤثر على الأداء الأمني.