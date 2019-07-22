مصر.. قرار حكومي بحظر التجول في بعض مناطق سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، الاثنين، قرارا بحظر التجول في بعض مناطق سيناء يبدأ تنفيذه اعتبارا من صباح الخميس المقبل.

وتضمن القرار حظر التجول في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال.

ونص القرار على الحظر شمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص قرار رئيس الوزراء على بدء العمل به، من الساعة الواحدة صباح الخميس القادم، وحتى انتهاء من حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بدءا من الخميس المقبل.



ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة و الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتضمن القرار أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كما تضمن على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

يذكر أن الرئيس المصري كان قد أصدر في 12 أكتوبر من العام 2017 قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شرطيا، ويتم تجديد القرار كل 3 أشهر .