الأزهر: عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للعبث

رفض الأزهر الشريف قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل فلسطينية في وادي الحمص بحي صور باهر جنوب مدينة القدس.

وأعرب الأزهر عن استنكاره لإجلاء السكان الموجودين في بعض المباني بالقوة من قبل مئات الجنود من جيش الاحتلال، واقتحام الجرافات للمنازل والمنطقة.

كما حذر من خطورة تلك الإجراءات الغاشمة، وأكد أن ذلك يعد "اغتصاباً للأراضي الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في العيش على أرضه بأمن وسلام"، مشدداً على أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث.

وأضاف أن "مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض ومنع أية إجراءات تخالف ذلك".

وشدد الأزهر على أن "القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، وهي ليست فقط مجرد قضية أو أرض محتلة، بل هي حرم إسلامي مسيحي مقدس، وقضية عقدية إسلامية ـ مسيحية"، داعياً كل الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس وتأكيد هويتها.