مصر تستقبل أطول رحلة جوية بالوقود الحيوي

وصلت مطار القاهرة الدولي، ظهر الأربعاء، رحلة مصر للطيران، القادمة من أميركا بواسطة إحدى طائراتها "الدريملاينر" التي تعمل بالوقود الحيوي.

وذكرت وزارة الطيران المصرية أن الطائرة تعد الخامسة من أصل 6 طائرات من هذا الطراز اتفقت عليها مصر، وقامت بأطول رحلة مستخدمة نسبة 30% من الوقود الحيوي المصنع من المخلفات الزراعية.

وأضافت أن الطائرة تعد الخامسة من هذا الطراز، وستدخل الخدمة فعلياً اعتباراً من بعد غد الجمعة متجهة إلى باريس، فيما من المقرر أن تصل الطائرة السادسة والأخيرة من هذا الطراز منتصف أغسطس القادم.

وأكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الرحلة كانت هي الأطول، حيث نقطة الإقلاع من مقر مركز تسليم الطائرات بإيڤيريت حتى وجهتها الأخيرة إلى القاهرة، كما أنها الرحلة الأولى لمحرك رولزرويس طراز ترنت 1000 والذي يعمل بخليط من الوقود الحيوي يمثل 30% والوقود العادي بنسبة 70%.

وكشف أن هذه الخطوة جاءت من منطلق دعم الشركة لاستخدام الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة في صناعة النقل الجوي للحد من الانبعاثات الضارة، حيث تقوم الشركة حالياً متمثلة في قطاع السلامة والجودة بعمل العديد من الدراسات لإمكانية تطبيق هذا المشروع على جميع الطائرات في المستقبل القريب.