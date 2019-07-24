4 جرحى في إطلاق نار بموقف سيارات بالقاهرة

أصيب 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بموقف سيارات في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وكشف شهود عيان أن مختلاً عقلياً اختطف سلاحاً من أحد المجندين بموقف سيارات أحمد حلمي بقلب العاصمة المصرية القاهرة، وأطلق النار عشوائياً على المارة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وإثارة الرعب في المنطقة.

وقالوا إن أحد الضباط أطلق رصاصة على مطلق النيران وأصابه في ساقه، وبعدها تم اقتياده لاستجوابه والتحقيق معه.

وقامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، وتمشيطها، فيما عادت حركة المرور لطبيعتها بعد توقفها عقب الحادث. ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً حول الحادث وتفاصيله.