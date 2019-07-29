تعرف على إنجازات مصر في القضاء على فيروس "سي"

بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد، تحت شعار " استثمر للقضاء على التهاب الكبد"، صرحت منظمة الصحة العالمية بأن مصر استطاعت أن تتقدم في مواجهة واحدة من أكبر المشكلات التي تهدد الصحة العامة وهي التهاب الكبد الفيروسي "سي". وأكدت المنظمة أنه تم علاج حوالي 3 ملايين مصاب منذ 2014 من أصل 4.5 مليون مصاب متعايش مع فيروس "سي" تم اكتشافهم حتى الآن.

حيث استطاعت بالإضافة إلى تحقيق وفر كبير، حيث إن الكلفة المباشرة لمعالجة الإصابة بالالتهاب الكبدي الفيروسي سي سنوياً تقدر بحوالي 400 مليون دولار. بدأت مصر استثمارها منذ العام 2006 بإنشاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وما يليها من أنشطة وإدخال العقاقير الجديدة لعلاج التهاب الكبد الفيروسي في عام 2014، بالإضافة إلى ميكنة قواعد بيانات المرضى وإجراء مسح لفيروس سي والأمراض غير السارية في عامي 2018 و2019 ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل بجانب وزارة الصحة والسكان المصرية على تقوية كل الأنشطة المتعلقة بمكافحة الالتهابات الكبدية الفيروسية، ومنها التطعيم، وعدم الانتقال من الأم إلى الطفل، والحد من المخاطر، وسلامة الدم والحقن، بالإضافة إلى تقوية أنشطة التشخيص وتخفيض كلفة العلاج بنسبة كبيرة لتصل إلى أقل من 1% من كلفتها العالمية. كما صرح الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر بأن جميع القطاعات الحكومية المصرية قد وحدت جهودها لتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة.

وتم تشكيل مجموعة عمل تضم الخبراء من مصر ومن منظمة الصحة العالمية التي وضعت خطة عمل مفصلة لتنفيذ هذه المبادرة مع جميع القطاعات المعنية والشركاء المعنيين، وتدريب الكوادر المعنية. وأكد الدكتور جون جبور أنه في مهلة سبعة أشهر تم مسح حوالي 58 مليون مواطن واكتشاف حوالي 2.2 مليون مصري متعايش مع فيروس سي.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة والسكان للحفاظ على ما تم تحقيقه نحو القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، فقد نفذت السلطات المصرية سياسة وطنية بشأن الحقن الآمن حيث ساهمت المنظمة في إنشاء 12 مركزا متميزا لسلامة الحقن، وتعمل الوزارة الآن مع المنظمة لإنشاء 12 موقعا لرصد مرض التهاب الكبد الحاد لمراقبة التقدم المحرز نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي، إضافة إلى الجهود المشتركة مع وزارة التعليم العالي لوضع منهج لتعليم الخريجين الجدد من كليات الطب والعلوم والتمريض لتدريس التدابير الوقائية والبروتوكولات الطبية لمنع انتشار المرض.

وترجع خطورة فيروس سي إلى أنه مرض صامت قد لا يشعر المصاب به بالأعراض إلا بعد فوات الأوان، ولذلك تدعو منظمة الصحة العالمية إلى الذهاب للفحص، والالتزام بطرق الوقاية المختلفة بعدم مشاركة أي أدوات شخصية مع أحد (كالقصافة والمقص وفرش الأسنان وشفرات الحلاقة وغيرها) وعدم استخدام السرنجات لأكثر من شخص. وإذا كنت من العاملين بالمجال الصحي يجب عليك اتباع الطرق الصحية لمكافحة العدوى عندما تكون معرضا للاتصال المباشر بالدم أو الوخز بالإبر أثناء العمل، خصوصا للعاملين بالقطاع الطبي، فيجب على كل فرد استثمار وقته وجهده للحفاظ على صحته.

كل هذه الجهود المتكاتفة ستؤدي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي سي في وقت أقصر مما كان مخطط له.