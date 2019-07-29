مناورات أميركية مصرية إماراتية بالبحر الأحمر لصد التهديدات

أعلن الجيش المصري انطلاق مناورات بحرية في البحر الأحمر بمشاركة أميركية وإماراتية أطلق عليها اسم "تحية النسر" وبمشاركة سعودية كمراقب.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري المصري، إن القوات المشاركة في التدريب قامت بالعديد من الأنشطة والفعاليات المخططة، حيث تم تنفيذ المرحلة الختامية للتدريب المشترك "تحية النسر 2019" والذي استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية المصرية والأميركية والإماراتية، كما تشارك السعودية بصفة مراقب للتدريب.

واشتمل التدريب تنفيذ إجراءات تنظيم التعاون بين القوات لتنفيذ أعمال قتال مشتركة أظهرت مدى التناغم والتنسيق بين الوحدات البحرية لكافة الدول المشتركة في التدريب، كما تم التدريب على اكتشاف وتحييد الألغام البحرية والدفاع وصد التهديدات غير النمطية وتنفيذ تدريب للرماية بالذخيرة الحية على الأهداف السطحية والجوية ليلاً ونهاراً .

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وتضمنت المناورات التدريب على أعمال البحث والإنقاذ واكتشاف الغواصات المعادية وكذلك التدريب على حماية الأهداف الحيوية بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بواسطة عناصر القوات الخاصة البحرية.

وشمل التدريب تنفيذ معركة تصادمية والتدريب على الإمداد الجاف والتزود بالوقود بالبحر وتنفيذ تشكيلات الإبحار التي أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة في التدريب ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التي تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة.