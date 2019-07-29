صاحب تسريب اختلاسات الإخوان يطلب تحقيقاً

من جديد عاد أمير بسام، القيادي بجماعة الإخوان صاحب التسريب الصوتي الذي اتهم فيه قادة إخوان مصر في تركيا باختلاسات وتسجيل عقارات وشقق وسيارات بأسمائهم وأسماء أبنائهم، وأكد صحة التسريب وصحة الاتهامات.

وقال بسام في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، إن اتهاماته صحيحة وتداولها مع عدد من زملائه ولكن تم تسجيل ما قاله وتسريبه عبر مواقع التواصل دون موافقته أو علمه، مطالبا من وصفهم بحكماء الجماعة بإجراء تحقيق موسع، يشمل تقييم الأداء التنظيمي للجماعة بالخارج خلال الأعوام التي أعقبت الإطاحة بحكمهم في مصر وسبب تغييب مؤسسات الجماعة.

موضوع يهمك تكشّفت معلومات جديدة حول تسريبات الاختلاسات والفضائح المالية لقادة إخوان مصر في تركيا.وعقد 14 من أعضاء مجلس شورى الجماعة... جديد تسريبات إخوان مصر.. هكذا تحدث الاختلاسات؟ مصر

ودعا بسام إلى تقييم الأداء السياسي للجماعة خارج مصر والتحقيق في المسارات المالية ومصارفها خلال الأعوام الستة الماضية، والتحقيق مع من نشر تسجيلا خاصا به كان للتداول الداخلي بعد أربعة أشهر من تسجيله.

وكشف القيادي بالإخوان عن غياب مؤسسة الشورى بالجماعة، وعدم انعقاد مجلس شورى الجماعة، مجددا ما ردده في التسريب من اعترافه بمحمد بديع كمرشد عام وليس أحد غيره.

وكانت جماعة الإخوان قد تعرضت لهزة عنيفة عقب صدور تسريب صوتي لأمير بسام، كشف فيه عن فضائح ومخالفات مالية واختلاسات بين قيادات الإخوان الفارين إلى تركيا.

وقال القيادي الإخواني إن القيادات تستولي على أموال الجماعة، وأموال التبرعات، وتشتري عقارات وشققاً سكنية فخمة بأسمائهم وأسماء أبنائهم، سواء في تركيا أو في غيرها، مؤكداً أنه يدين بالولاء للقائم بأعمال المرشد محمود عزت ولمحمد بديع مرشد عام الجماعة، رافضاً الاعتراف بمحمود حسين وإبراهيم منير.

وهدد شباب وأعضاء بجماعة الإخوان فارون من مصر ومقيمون في تركيا بنشر تسجيلات أخرى تكشف فساد ومخالفات قادة الجماعة.

وأكد شباب الإخوان أن التسجيلات التي بحوزتهم تتضمن تفاصيل خاصة بوقائع فساد مالي وإداري يرويها بالتفاصيل مستشار سابق للرئيس الراحل محمد مرسي، وتكشف جانباً من الأموال والهبات والتبرعات التي ترد لقادة الجماعة في تركيا من دول بعينها، وجمعيات خيرية، ومنظمات إغاثية، وكيف ينفقونها؟ وتحت أي مسميات، وقائمة بأسماء القيادات التي تستولي على تلك الأموال.