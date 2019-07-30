السيسي: لو رفض الشعب الإصلاحات كنت أجريت انتخابات مبكرة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه كان سيجري انتخابات رئاسية مبكرة قبل 3 سنوات لو رفض الشعب الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح خلال افتتاحه جلسات مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة مساء الثلاثاء، إنه قرر إجراء إصلاحات اقتصادية مهمة للحفاظ على الدولة المصرية، ومنع انهيارها، لكنه وجد مخاوف لدى البعض من أن يصاحب ذلك ردود أفعال شعبية سلبية، مشيراً إلى أنه قال للمسؤولين وقتها إن هذه الإجراءات ضرورية ولو لم تتم ستتعرض مصر للانهيار.

وكشف السيسي أنه قال للحكومة إن عليها الاستعداد لتقديم استقالتها لو رفض الشعب الإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في خفض الدعم وتحرير سعر العملة، مضيفاً أنه قال أيضا إنه سيعلن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويسلم البلاد لقيادة أخرى يختارها الشعب.

وأردف الرئيس المصري أنه قال للحكومة إما أن نبني بلدنا أو نترك المسؤولية لآخرين، موجهاً الشكر للشعب المصري على تحمله تبعات وأعباء الإصلاحات الاقتصادية.

وافتتح الرئيس المصري، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، في دورته السابعة، والمُقام يومي 30 و31 يوليو، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار إبدع وانطلق.

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب من الجامعات، والأحزاب، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والمبدعين والمبتكرين.

ويناقش المؤتمر قضايا اقتصادية واجتماعية ويضع توصيات تقوم الحكومة بتنفيذها ومتابعتها.