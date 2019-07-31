مصر.. العثور على مبنى لمجلس الشيوخ في عهد الرومان

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف مبنى أثري كان يستخدم كمقر لمجلس الشيوخ في عهد الرومان بسيناء.

وقالت الوزارة إن البعثة المصرية العاملة بتل آثار الفرما بلوزيوم بمنطقة آثار شمال سيناء تمكنت من الكشف عن جزء من مبني ضخم من العصر اليوناني الروماني، مشيد من الطوب الأحمر والحجر الجيري، يرجح أنه كان يستخدم كمقر لمجلس الشيوخ.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المبنى المكتشف تم تحديد أجزاء منه من قبل خلال أعمال المسح الجيوفيزيقي التي أجريت بالتل عام 2005 ضمن مشروع إعادة بناء تخطيط مدينة بلوزيوم القديمة بالمشاركة مع أكاديمية العلوم البولندية معهد الآثار ، مشيراً إلى أن الدراسات المبدئية التي أجريت على المبنى أثبتت أن التخطيط المعماري له ومكان إنشائه يشيران إلى أنه قد استخدم لعقد اجتماعات شيوخ المدينة وممثلي المواطنين خلال فترة ازدهار مدينة بلوزيوم إبان حكم البطالمة والرومان، وذلك لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون العامة للمدينة ومواطنيها.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن المبنى مشيد من الطوب الأحمر والحجر الجيري، ومساحته 2500 متر مربع تقريبا، وهو مستطيل الشكل من الخارج ذو مدرجات دائرية من الداخل له بوابة رئيسية بالجهة الشرقية تفيض إلى الشارع الرئيسي لمدينة بلوزيوم القديمة.

وعن التصميم الداخلي للمبني قالت الدكتورة نادية خضر، رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري، إنه يتكون من بقايا ثلاثة مدرجات دائرية كانت تستخدم للجلوس، ويبلغ سمك كل مدرج 60 سم، وهو مشيد من الطوب الأحمر ومغطى بالرخام، مضيفة أنه عثر عند منتصف المدرج الثالث على بقايا أجزاء من أساسات للمقصورة الرئيسية للمبنى وهي مستطيلة الشكل ومشيدة من الطوب الأحمر.

وقال الدكتور هشام حسين مدير عام آثار شمال سيناء، إنه خلال القرن الخامس والسادس الميلادي اُستخدم المبني كمحجر حيث انتزعت الأحجار والطوب والأعمدة من أماكنها الأصلية لاستخدامها في تشيد مبانٍ أخرى في عصور لاحقة داخل المدينة، مؤكداً أن البعثة عثرت على بقايا أعمدة وقواعد أعمدة وتيجان وأعتاب وبلاطات موزاييك وملاط ملون انتزعت جميعها من أماكنها الأصلية في المبني المكتشف.