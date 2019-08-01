السيسي لكوشنر: ندعم جهود السلام وفق حل الدولتين

كشفت الرئاسة المصرية تفاصيل لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وصل القاهرة اليوم لبحث السلام.

وقالت في بيان رسمي إن الرئيس السيسي أكد لكوشنر أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

وأكد السيسي قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى الحرص على مواصلة الارتقاء بها في كافة المجالات، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة.

وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن كوشنر أكد أهمية العلاقات المصرية الأميركية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات، مشيداً بالدور الهام والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صورهما.

واستعرض كوشنر الاتصالات التي يقوم بها الوفد الأميركي مع مختلف الأطراف بالمنطقة، سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.

جولة في المنطقة

وصل العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، قادماً من إسرائيل، في إطار جولة بالمنطقة تمهيداً لنشر تفاصيل الخطة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي كوشنر خلال زيارته إلى القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عملية السلام في المنطقة.

وكان كوشنر قد زار إسرائيل، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وذلك عقب زيارة للأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتباحث معه الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، التقى الأربعاء، في عمان، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأحد كبار مستشاريه، وبحث معه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان.

وبحث الجانبان "الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

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وفي معرض بحث الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعاد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأميركية منذ اعتبار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القدس عاصمة لإسرائيل أواخر عام 2017.

ورفض الفلسطينيون خطة السلام المنتظرة، معتبرين أنها ستكون "منحازة بشكل صارخ" لإسرائيل.